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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: Tüzük kurultayına Sosyalist Enternasyonalin komitesini davet ettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarihi sahiplenen perspektifle ilerlediklerini belirterek, 4 Eylül'deki tüzük kurultayına Sosyalist Enternasyonalin fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettiklerini söyledi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
CHP Genel Başkanı Özel: Tüzük kurultayına Sosyalist Enternasyonalin komitesini davet ettik Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na, Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP Genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin kol kola geldi.

Özel, toplantıda yaptığı konuşmada, 4 Eylül'de tarihsel bir yıl dönümünde kurultaylarını başlatacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifle ilerliyoruz. Dünyayı doğru okumak için, ikinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonalin başkanlık divanında verdiğimiz bir önergeyle tüzük kurultayımızın toplantısına, Sosyalist Enternasyonalin fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle çalışacaklar, tüzük değişikliklerimize dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar, gerektiğinde konuyu orada anlatacaklar. Ortaya koyacağımız yol haritasına dünyadan başarılı örneklerle katkı sağlayacaklar. Ayrıca son gün birlikte yapacağımız toplantıyla bir Ankara Bildirgesi çıkarılarak, CHP'nin yerel seçimlerdeki dünyadaki bütün sol ve sosyalist partilere, sosyal demokrat partilere ilham veren başarısına da atıfla, başta Filistin meselesi ve hepimizin ortak savunusu 'Yurtta barış dünyada barış' değerini Sosyalist Enternasyonalin kurumsal kimliğinde bütünleştirerek, dünyada yükselmekte olan aşırı sağa karşı nasıl bir yaklaşım, karşı duruş ve onların kötü yüzünü doğru anlatan, bizim çözüm yüzümüzü, iyi niyetimizi ortaya koyan yaklaşım tarif edilecek."

Özel, hazırlayacakları Ankara Bildirgesi'ni, eylülün sonunda New York'ta yapılacak BM'nin yüksek düzeyli toplantısında sunacaklarını söyledi.

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