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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." dedi.

Barış Gündoğan   | 02.02.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklama

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesine bir "kayyum rektör" atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu akşam öğrencilere değil de onların anne ve babalarına seslenmek istediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."

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