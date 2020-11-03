CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yasaların dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yasaların bu kadar dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yasaların bu kadar dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır." dedi.
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