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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yasaların dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yasaların bu kadar dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor." dedi.

Aynur Ekiz   | 03.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yasaların dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yasaların bu kadar dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır." dedi.

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