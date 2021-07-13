CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin, "Uygarlığın beşiği olan Avrupa'da böyle bir katliamın yaşanmasını asla kabul edemeyeceğiz. Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı olduğunu hatırlatarak, 8 bin 372 Boşnağın, Avrupa'nın göbeğinde katledildiğini, onları unutmanın mümkün olmadığını söyledi.
Uygarlığın beşiği olan Avrupa'da böyle bir katliamın yaşanmasını asla kabul edemeyeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız, ama kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz." diye konuştu.
İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'nin duvarına çıkarak müzik eşliğinde oynayanlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'de bir kilisenin duvarlarına çıkıp eylem yapanların provokatör olduklarını asla unutmayacağız. Onlar, birilerinin maşaları. Maşaların, bu topluma yön vermesini asla kabul etmeyeceğiz. Her inançtan insan başımızın üstündedir. İnsanlar inançlarını, Allah'a dualarını, ibadetlerini, nerede yapıyorlarsa tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.