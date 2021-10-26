CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki kış çok ağır geçecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin iyi yönetilemediğini, sorunların olduğunu ve katlanarak büyüyeceğini, önümüzdeki kışın çok ağır geçeceğini biliyoruz." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bu durumun herkes tarafından bilindiğini, toplumda "Türkiye nereye gidiyor?" diye bir endişenin yaşandığını savundu.
CHP olduğu sürece hiç kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin demokrasisini ve gelirlerini büyütmek, hanelere huzur getirmek gibi temel ve tarihi bir görevimiz var. Biz bu görevin başındayız ve sürdüreceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'nin iyi yönetilemediğini, sorunların olduğunu ve katlanarak büyüyeceğini, önümüzdeki kışın çok ağır geçeceğini de biliyoruz. Bunların tümünü farkındayız." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, sorunların nasıl çözüleceğini bildiklerini; ülkenin bütün sorunlarını kararlı şekilde, hiç kimseyi ötekileştirmeden ve demokrasi içerisinde çözeceklerini kaydetti.
Sağlık çalışanlarının, salgın döneminde hiç uyumadan, 36 saate varan bir tempo içerisinde çalıştıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Gözünü kırpmadan 36 saat çalışmak, 'bir hastayı daha kurtarabilirim' diye emek harcamak, alın teri dökmek ne demektir?" diye sordu.
Kılıçdaroğlu, "36 saat çalışmanın sonunda evine gitmek için direksiyonun başına çıkıyorsunuz ve trafik kazasında hayatınızı kaybediyorsunuz. Bir sağlık çalışanın 36 saat çalışması demek, 'kadro eksikliği var' demektir. 'Dışarda atama bekleyenler var' demektir. Neden atama bekleyenleri atamıyorsunuz? Neden bu insanlara istihdam olanağı yaratmıyorsunuz? 'Yeni kadro açın' demiyoruz, var olan kadroları neden boş tutuyorsunuz? Kimler boş tutuyor?" diye konuştu.
"Neden askeri hastaneleri açmıyorsun?"
Askeri hastanelerin kapatılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu hastaneler neden kapatıldı?" sorusunu yöneltti.
Dünyada hastanesi olmayan tek ordunun Türk ordusu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak. Şanlı ordumuzun hastaneleri de çalışan askeri doktoru da sağlık personeli de olacak." dedi.
"(Doğu Anadolu Bölgesi) tarım ve hayvancılık açısından stratejik bölge ilan edeceğiz"
Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kardeşlerim merak etmesinler. O bölgeyi (Doğu Anadolu Bölgesi) tarım ve hayvancılık açısından stratejik bölge ilan edeceğiz. Bir süre sonra sadece Türkiye değil Kafkaslar da Orta Doğu da görecek Türkiye'nin besicilikte ne kadar ileriye gittiğini, çiftçilerimizin nasıl kazandığını." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, tezkerenin neden 2 sene süre ile istendiğini sorarak, "Niçin 2 yıl, bilen var mı? Bu işle ilgilenenler de bilmiyorlar. Gazeteciler de bilmiyor, akademik dünya da bilmiyor. Neden 2 yıl? 'Ben iki yıl getiriyorum sen de oy vermek zorundasın' niye kardeşim? Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var. Onu başkaları yapabilir. Ama biz CHP'yiz. Biz bu ülkenin menfaatini ve çıkarlarını düşünüyoruz." dedi.
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