Euro
10.40
Dolar
8.50
BIST 100
1,420.49
Altın
1,906.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 31.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, sporcular Ümit Şamiloğlu, Erkut Ergin, Emir Erışık, Baş Antrenör Mehmet Ali Ekin, ABB EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve ABB EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün ile görüştü.

Kabulde Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme takvimi netleşti
DSÖ'den dünya nüfusunun yüzde 10'unun eylül sonuna kadar aşılanması çağrısı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
DSÖ Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Kovid-19 sigara içenlerin ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ülkenin aydınlığa çıkmasının birinci yolu demokrasi, ikincisi ise üreten Türkiye'dir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına manevi tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına manevi tazminat ödeyecek