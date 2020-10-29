Euro
9.76
Dolar
8.32
BIST 100
1,126.99
Altın
1,876.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi hakimiyet bilakayıduşart milletin olacaksa milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım." dedi.

Aylin Dal   | 29.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız Fotoğraf. Erçin Top/AA

Ankara

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulus'aki Birinci Meclis'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaret etti. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaret etti. 

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 97 yıl önce bu binada alkışlar, gözyaşları ve kucaklaşmaların yaşandığını, Cumhuriyet ilan edildiğini söyledi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi ve dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir." diye konuştu.

İlk Anayasa'da yazıldığı şekliyle "Hakimiyet bilakayıduşart milletindir" ifadesinin aslında Cumhuriyet'in getirdiği güzel bir kavram olduğunu, halkı her şeyin üstünde tutma anlamına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu binayı bugün gezdim. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz. İkinci yüzyılda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Eğer bu ülkede, 1921 Anayasası'nda yazıldığı gibi hakimiyet bilakayıduşart milletin olacaksa, milletten korkmamak lazım, milletin oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Milletin taleplerini, beklentilerini siyaset kurumunun dinlemesi, bilmesi gerekiyor.

Zor günlerden geçiyoruz. Ama şundan bütün milletimin emin olmasını isterim, bu ülke en zor günlerinde bile bir araya gelerek, barış içinde bütün zorlukları aşmıştır, biz de aşacağız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bina bizim için çok değerli. İçeride Cumhuriyet'i kuranlar bugün aramızda yoklar. Onların her birisine tek tek şükranlarımızı sunuyoruz. Rahmet diliyoruz. Onlar gerçekten de bizi biz yapan değerlerdir. O değerlere sahip çıkmak da bizim görevimiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son 24 saatte 17 bin 717 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu: Tedbirler uygun gerekli ve orantılı
Kovid-19 inme riskini artırabilir
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı
'Bu hastalık genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor'

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ülkemizde adalete olan susuzluğu geniş bir mutabakatla gidereceğiz

İstanbul Valiliği: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklanmaktadır

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çığırtkanlığı yapması tam bir fiyaskodur

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çığırtkanlığı yapması tam bir fiyaskodur
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

CHP PM toplantısı yapıldı

CHP PM toplantısı yapıldı