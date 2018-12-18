CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." dedi.

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ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hak-İş'e sabah yaptıkları ziyarette Türkiye'nin, işçilerin sorunlarını görüştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın burada "ekonomik kriz" deyimini kullandığını hatırlattı.

Artık ekonomik krizin toplumun her kesimi tarafından kabul edildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye, tarihinin en zor dönemlerinden birisini yaşıyor aslında. 330 bin işçi daha işsiz kaldı. Milyonlarca işçimiz işsiz, gençlerimiz işsiz, kamuda taşeron işçilik hala bitmedi. Dolayısıyla bütün bunların üstüne gelen bir ekonomik kriz var. Gerçekten de samimi söylüyorum, mutfaklarda yangın var ve insanlar geçinemiyorlar. İnsanlar ciddi bir ekonomik yükün altında ve bunu iliklerine kadar hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

"81 milyon bir avuç rantiyeye çalışıyor"

Kılıçdaroğlu 17 Ekim 2018'de yabancılar için çıkarılan tahvilde avro faizi yüzde 5,25, dolar faizi yüzde 7,5 iken, Türk vatandaşları için 21 Aralık'ta çıkarılan tahvillerde avro faizinin yüzde 2,5, dolar faizinin yüzde 4 olduğuna değinerek, "Bu ne demektir? 81 milyon yurt dışındaki bir avuç rantiyeye çalışıyor demektir." ifadesini kullandı.

Krizden Türkiye'yi çıkarmak için açıkladıkları 13 maddeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, kimsenin bu maddelere "yanlış" ya da "eksik" diyemediğini bildirdi.

CHP'li belediyelerde 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını yineleyen Kılıçdaroğlu, başka partilerden kazanacakları belediyelerde ocak-mart arasındaki farkı işçilere ödeyeceklerini vurguladı.

CHP'nin aldığı belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyecekleri sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." diye konuştu.

75 civarı aday

CHP PM, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı toplantısına geçti.

Toplantıda aralarında bazı büyükşehirlerin de olduğu 75 civarında il, ilçe ve belde adayının belirlenmesi bekleniyor.

CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir, 20'si de il belediye başkan adayıydı.

Muhabir: Mehmet Tosun,Barış Gündoğan