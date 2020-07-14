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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Barış Gündoğan   | 14.07.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."

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