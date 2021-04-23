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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt içinden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhammed Ali Toruntay   | 23.04.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi bayramlaştı

Ankara

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay." dedi.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede diğer çocuklar da bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

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