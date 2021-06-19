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Politika

CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

Sefa Şahin   | 19.06.2021
CHP, Düziçi Belediye Başkanı Öner'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddiaların genel merkeze ulaştığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda belediye başkanının, parti disiplini ve partinin yerel yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları olduğunun tespit edildiğini bildiren Torun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2021 tarihli kararıyla Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

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