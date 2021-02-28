CHP Denizli Milletvekili Sancar partisinden istifa etti
Sancar, açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kulandı.
TBMM
CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, partisinden istifa etti.
Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.