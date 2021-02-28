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Politika

CHP Denizli Milletvekili Sancar partisinden istifa etti

Sancar, açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kulandı.

Seval Ocak Adıyaman   | 28.02.2021
CHP Denizli Milletvekili Sancar partisinden istifa etti

TBMM

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, partisinden istifa etti.

Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

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