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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizleme seferberliği kapsamında denizde toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle dün temizlik çalışması yapılmadığını belirterek, "Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 08.07.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki açıklamasında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğinin dün 30'uncu gününü tamamladıklarını belirtti.

Kurum, seferberlikte bir ayın sonunda, dün itibarıyla güzel gelişmeler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bir aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık."

Denetimlerin 30'uncu gününde toplam 9 bin 532 denetimi tamamladıklarını bildiren Kurum, "Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi." bilgisini paylaştı.

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