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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç veriyor

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan çalışmalar kapsamında kıyılardaki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Metin Tokgöz   | 06.07.2021
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç veriyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan ''Müsilaj Temizleme Seferberliği'' kapsamında, İstanbul'daki çalışmalar devam ediyor.

Küçükyalı ve Fenerbahçe sahilindeki temizleme çalışmalarına katılan ekipler, katı-sıvı emici araçları ve deniz süpürgeleri ile temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Açıklarda deniz süpürgeleri ile toplanan müsilaj, kıyıya getirildikten sonra burada katı sıvı emici araçlarla çekildikten sonra Şile'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Katı Atık Bertaraf Tesislerine götürülüyor.

Yapılan yoğun çalışmaların sonucunda İstanbul kıyılardaki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

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