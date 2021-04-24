Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık
İstanbul
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu çerçevede 2 bin konutluk projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü itibarıyla yapmış olacağız." dedi.
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