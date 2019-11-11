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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek" dedi.

Adem Balta   | 11.11.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek

TBMM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Hedefimiz 2023 yılında, bugün yüzde 13 seviyesinde olan evsel atık geri kazanım oranını en az yüzde 35 seviyesine çıkarmak"  diye konuştu.

Bakan Kurum "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız" dedi.

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