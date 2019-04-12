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Politika

Çavuşoğlu: İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış getirmez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez." dedi.

Ayşe Yıldız   | 12.04.2019
Çavuşoğlu: İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış getirmez

Antalya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez." dedi. 

"Bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." diye konuştu. 

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