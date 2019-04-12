Çavuşoğlu: İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış getirmez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez." dedi.
Antalya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur. Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez." dedi.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/5u0dtq8zMq— AA Canlı (@AACanli) 12 Nisan 2019
"Bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim." diye konuştu.
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