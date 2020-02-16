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Politika

Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Vang ile Uygur Türklerinin durumunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmede Uygur Türklerinin durumunu da ele aldıkları bildirildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 16.02.2020
Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Vang ile Uygur Türklerinin durumunu görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

"56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak Münih'te bulunan Çavuşoğlu, dün Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Vang ile Uygur Türklerinin durumunu da ele aldı.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dilediğini vurgulamış, "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından da eleştiriliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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