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Politika

Çavuşoğlu 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Behlül Çetinkaya   | 27.05.2021
Çavuşoğlu 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetine icabet ederek bu ülkeyi ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi 30 Mayıs'ta Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.

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