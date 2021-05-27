Çavuşoğlu 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetine icabet ederek bu ülkeyi ziyaret edecek.
Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi 30 Mayıs'ta Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.