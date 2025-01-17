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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur
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