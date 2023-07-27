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Politika

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Zafer Fatih Beyaz  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cezayir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Belani, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Belani'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi de kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Habibullahzade, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Habibullahzade'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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