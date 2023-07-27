Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cezayir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Belani, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç
Belani'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
İran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi de kabul etti.
Kabulde Büyükelçi Habibullahzade, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Habibullahzade'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.