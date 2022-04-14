Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Sugondhabhirom, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Coulibaly, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Turiq ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Sugondhabhirom'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Mali'nin Ankara Büyükelçisi Coulibaly, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Coulibaly, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Coulibaly'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Turiq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Turiq'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Coulson-Sinclair, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Coulson-Sinclair'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.