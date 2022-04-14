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Politika

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Sugondhabhirom, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Coulibaly, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Turiq ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Enes Kaplan   | 14.04.2022
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sugondhabhirom, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sugondhabhirom'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Mali'nin Ankara Büyükelçisi Coulibaly, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Coulibaly, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Coulibaly'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Turiq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Turiq'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Coulson-Sinclair, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Coulson-Sinclair'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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