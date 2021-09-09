Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Gana Büyükelçisi Ashietey-Odunton ve İsviçre Büyükelçisi Ruch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ashietey-Odunton, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ashietey-Odunton'un heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ruch'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.