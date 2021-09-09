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Politika

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Gana Büyükelçisi Ashietey-Odunton ve İsviçre Büyükelçisi Ruch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mümin Altaş   | 09.09.2021
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ashietey-Odunton, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Ashietey-Odunton'un heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Ruch'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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