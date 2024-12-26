Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani'yi ayrı ayrı kabul etti.