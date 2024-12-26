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Politika

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi kabul etti.

Mümin Altaş  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani'yi ayrı ayrı kabul etti.

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