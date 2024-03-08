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Politika

Blinken'la görüşen Fidan: Gazze’deki vahim durum, meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor

ABD'de Stratejik Mekanizma Toplantısı kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve masum insanların acısını dindirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakan Çopur  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Blinken'la görüşen Fidan: Gazze’deki vahim durum, meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor Fotoğraf: Murat Gök/AA

Washington

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD'li mevkidaşı Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan, "Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.


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