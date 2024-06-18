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Politika

Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Şener Toktaş  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Bitlis'te trafik kazasında AK Parti Aydınlar Belde Başkanı hayatını kaybetti

Bitlis

Selçuklu Mahallesi'nde Karamercan'ın kullandığı 34 BFD 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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