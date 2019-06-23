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Politika

Binali Yıldırım seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip edecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Berk Özkan,Adem Demir   | 23.06.2019
Binali Yıldırım seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında takip edecek

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı'daki konutundan hareket ederek, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ulaştı.

Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

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