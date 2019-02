AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'ya iki lojistik merkez yapılacağını belirtirerek, "Çatalca, İstanbul'un en fazla arazisi olan ilçesi. Dolayısıyla burası dünyayı besleyen, Türkiye'yi besleyen lojistik merkez olabilir." dedi.

Binali Yıldırım, Çatalca'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, İstanbullu'nun her talebini, her şikayetini can kulağıyla dinleyeceğini, gerekirse yerinde inceleyeceğini, bu konuda kendisine en büyük desteği muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının vereceğini söyledi.

Muhtarların demokrasinin çekirdeği, köy ve mahallelerinde her şeyden sorumlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Köyünde, mahallesinde kimin başı ağrısa, kimin bir sıkıntısı olsa soluğu muhtarda alır. Seçimle iş başına geliyor muhtarlar, öyle atamayla değil. Alın teri, akıl teriyle göreve geliyorlar. Vatandaş memnun olursa tekrar seçiyor, olmazsa, 'hadi güle güle' diyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, muhtarların gücünün yetmediği noktada belediye başkanlarının devreye girdiğini anımsattı.

Muhtarlık seçiminin diğer seçimlerden zor olduğuna vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Muhtar seçiminde rekabet daha keskindir, yukarı doğru gittikçe kolaylaşır. Milletvekili seçimi o kadar zor değil. Çünkü kocaman bir bölgeye hitap ediyorsun, çoğu, partiye oy veriyor. Birebir milletvekillerini tanımıyor bile, bazılarını tanıyor, bazılarını tanımıyor ama muhtar öyle değil. Partisi de yok, illa kendinizi mahallenizdeki, köyünüzdeki insanlara beğendireceksiniz, onların gönlünü alacaksınız. Hele hele şimdi muhtarlar Beştepe'ye gidiyor, ondan sonra muhtarların önünden kimse geçemiyor. Direkt bağlantı var, 'Reis'le direkt bağlantınız var. Havanız o biçim."

Binali Yıldırım, STK'ların ve toplum yararına faaliyet gösteren derneklerin, milletin sesini duyurmak için kurulduğunu vurguladı.

Çatalca'nın da İstanbul'un her ilçesinin olduğu gibi trafik sorununun bulunduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bir, hızlı tren Çatalca'dan geçiyor. Dolayısıyla bir ucu Edirne, bir ucu Halkalı. İhalesi yapıldı, inşaatı başladı, başlayacak. Bu hızlı tren bittiğinde artık ulaşım problemi büyük ölçüde hallolacak. Bununla da kalmayacağız. Burası İstanbul'un bir ilçesi ise ister uzak olsun, ister yakın olsun, burayı İstanbul'a yakınlaştırmak bizim boynumuzun borcu. Ne gerekiyorsa yapılacak. İlave otobüs seferleri, ne lazımsa. Raylı sistem adım adım buraya ilerliyor."

Çatalca'ya 27 bin metrekarelik Ekoköy

Çatalca'nın merkezine dönük projelerin de hayata geçirileceğini dile getiren Yıldırım, "Mesela, Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir Ekoköy kuruluyor. Neler yapılacak? Ekosistem projede kamp alanı, festival alanı, spor alanı ve ekotarım alanı olacak. Çatalcalı kendisi ekip biçecek, gelen ziyaretçilere orada satacak. Benzerini Cerepköy'e, İnceğiz'e, Nakkaş'a, Elbasan'a da yapacağız. Her mahalle için birer proje geliştiriyoruz. Mahalle dediğimiz, eski köyleri kastediyorum. Hepsi kendi zenginliklerini ortaya çıkararak, daha çok ziyaretçinin gelmesine vesile olacak." diye konuştu.

Çatalca'nın arazisinin geniş olmasına rağmen yerleşim alanının küçük olduğunu hatırlatan Yıldırım, ilçeyi cazibe merkezine dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Yıldırım, "Gençlerimiz nereye gidiyor? İstanbul'a gidiyor. Bu projeler gençleri burada tutacak projeler. Babasının, dedesinin toprağına sahip çıkacak ve bu toprağı işleyecek. Aileler birbirinden kopmayacak, uzaklaşmayacak. 'Gönül Belediyeciliği' dediğimiz şey bunlar, ayrıca şehrin altyapısını, otopark sorununu, kültür merkezini, sosyal tesisleri, spor tesisleri, hayvan barınağı, çocuklar için atölyeler, evde bakım hizmetleri, bütün bunlar inşallah Mesut Başkanın döneminde yapılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şehirleşme çalışmalarına değinen Yıldırım, "Derdimiz bol bol bina yapmak değil, vatandaşa huzur vermeye, hayır duasını almaya önem veriyoruz. İhtiyaç varsa bina da yapılır, ancak şehrin dengesini, silüetini, altyapısını yetersiz hale getirecek aşırı iştahla bina yapmak da doğru değil. Yeşiliyle, yaşam alanıyla, silüetiyle, görünümüyle güzel bir şehir. Geçmişte tabi bazı yanlışlar da yapılmış olabilir ama önemli olan bundan sonra da yapmamak, yapılan yanlışları da düzeltmek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi besleyen lojistik merkez olabilir"

Çatalca'nın İstanbul'un yüzölçümünün yüzde 20'sine sahip olduğunu, buna rağmen Adalar ve Şile'den sonra 69 bin ile en az nüfusa sahip ilçe olduğuna değinen Yıldırım, nüfusun yarısının köylerde yaşadığını belirtti.

İstanbul'un 39 ilçesi, Çatalca'nın ise 39 mahallesinin bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu ne anlama geliyor? Çatalca başlı başına bir şehir demek. Çatalca'nın arazi kadar Avrupa'da arazisi olmayan memleketler var." dedi.

Çatalca'ya lojistik merkezler açmayı planladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Çatalca, İstanbul'un en fazla arazisi olan ilçesi. Dolayısıyla burası dünyayı besleyen, Türkiye'yi besleyen lojistik merkez olabilir. Gümrük buraya geldi. Lojistik merkezler açıldığı zaman ne olacak? Burada birçok Çatalcalı iş sahibi, ekmek sahibi olacak. Lojistik merkezlerinden Çatalca'ya iki tane yapacağız. Yurt dışından gelen ürünler İstanbul'a Çatalca'dan dağılacak. Çatalca'nın İstanbul'a bağlantısını daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

"Hızlı tren buranın kaderini değiştirecek"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada en önemli proje hızlı trendir. Hızlı tren buranın kaderini değiştirecek. Hızlı trenin gittiği iller ve ilçeler otomatik olarak bir üst lige çıkıyor. Çünkü daha çok insan geliyor, daha çok ziyaretçi geliyor. Daha çok iş ve yatırım yapmak için insanlar geliyor. Hızlı tren olduğu zaman buradan Edirne'ye 1,5 saatte gideceksiniz en fazla. Üç tane karayolu da lazım. Sadece E5'e sıkıştırmaya lüzum yok. Ayrıca iki tane daha yol geliyor. Birisi Çatalca-Nakkaş, 5. Levent'ten başlıyor, Çatalca-Nakkaş'a kadar bir yol yapılıyor. Şu anda yapılıyor bu yol. Bir başka yol daha var 26,5 kilometrelik, Çatalca merkezi ile Kınalı arasında. Bu ne demektir? Bu otoyollarla, hızlı trenle birlikte artık Çatalca'nın İstanbul'a bağlantısıyla ilgili hiçbir sorun kalmayacak."

Yeşilağ Projesi hakkında da bilgi veren Yıldırım, konuşmasının ardından muhtarlar ve STK temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım, programın ardından kendisine yapılan çay davetini geri çevirmeyerek, Çatalca Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Çay içip, taksicilerle sohbet eden Yıldırım, durağı arayan bir müşteri ile telefonla konuştu. Esprili diyalogların yaşandığı görüşmede Yıldırım, müşterinin taksi talebini not alarak taksicilere iletti.