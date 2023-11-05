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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız.
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından birinin işlendiğini söyledi.

Halife Yalçınkaya, Muzaffer Akyüz  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor. Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA

Sivas

Destici, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Hür ve Bağımsız Filistin" mitinginde yaptığı konuşmada, Filistin'de, Gazze'de binlerce çocuk ve kadının, on binlerce masum insanın, ağır bombalar altında kaldığını dile getirdi.

Müslümanların her gün bu insanlar için gözyaşı döktüğünü belirten Destici, "Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın memleketi Sivas'ta, Filistinli çocuklar ve masumlar için oradaki masumların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde göstermek ve zalimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha haykırmak için buradayız." dedi.

"Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor"

Destici, Filistin'de terörist, zalim ve Siyonist İsrail'in bombalarıyla canını kaybeden ve şehadete yürüyenleri rahmetle andı.

Filistin'de yakın tarihin en büyük dramlarından, katliamlarından ve soykırımlarından birinin yaşandığına işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor. Çoğunluğunu çocukların, kadınların ve yaşlıların oluşturduğu bir sivil katliamı yaşanıyor. Maalesef bu katliam tüm dünyanın, İslam aleminin ve Müslümanların gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Gazze'de yaşananları savaş olarak adlandırmak, gerçeklere, tarihe ve insanlığa ihanettir. Daha önemlisi savaşın da hukuku, kuralları vardır. Bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları bombalarla yakmak, parçalamak insanlık ve savaş suçudur. Bunu da bugün katil, terörist İsrail, ABD'nin ve sözde medeniyetin bekçisi olduğunu söyleyen Avrupa ülkelerinin desteğiyle yapmaktadır. Yazıklar olsun, yuh olsun, Allah kahreylesin diyorum."

Destici, İsrail'in yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyeceğini ifade ederek, mazlum Filistin'in yanında, terörist İsrail ve onu destekleyenlerin karşısında olduklarını dile getirdi.

Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kalmanın cinayetlerin, katliamların ve soykırımın suç ortaklığı olduğunu vurgulayan Destici, Türkiye'nin her zaman mağdur ve mazlumun yanında yer aldığını aktardı.

Destici, siyaseti hem halk hem de çevre coğrafyadaki mazlumlar için yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı ve kapasitemizi de bu uğurda kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Kapasitemiz ve imkanlarımız ölçüsünde istikametin yönüyle burada dilimizle ve yüreğimizde ilkelerimiz uğruna çaba gösterdik, sizlerle birlikte göstermeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan, Filistin bağımsızlığına kavuşana kadar da mücadelemiz sürüyor. İsrail ne yaparsa yapsın, ABD onu ne kadar desteklerse desteklesin, Almanya geçmişteki Nazi soykırımlarının ezikliği altında ne kadar sahip çıkarsa çıksın, gün gelecek yeni bir Selahaddin Eyyubi çıkacak ve Filistin'i, Kudüs'ü fethedecek, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli kardeşlerimizi özgürleştirecek."

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