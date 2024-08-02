Bakan Yerlikaya'dan İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına tepki: Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak haddinize değildir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." ifadelerini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." ifadelerini kullandı.
İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir.
Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir…
Bakan Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.
Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.