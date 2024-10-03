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Politika

Bakan Yerlikaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'u kabul etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Bakan Yerlikaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'u kabul etti

Ankara

İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulle ilgili Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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