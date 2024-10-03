Bakan Yerlikaya, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov'u kabul etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'u kabul etti.
Ankara
İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulle ilgili Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksei Erkhov’u kabul ettim.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2024
Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/D4ZJIaWbnl