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Politika

Bakan Varank: Siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 27.05.2021
Bakan Varank: Siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda “Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı”nda katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.

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