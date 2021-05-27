Bakan Varank: Siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda “Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı”nda katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir." dedi.
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