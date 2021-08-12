Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üreterek büyümeye devam edeceğiz

Bakan Varank, haziran ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi: Üreterek büyümeye devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışların sanayideki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından önemine dikkati çekerek, "Üreterek büyümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimi Haziran 2021’de aylık %2.3, çeyreklik %41.1, yıllık bazda ise %23.9 arttı.— Mustafa Varank (@varank) August 12, 2021
Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli.
Üreterek büyümeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/3R7yzJwYpa
Sanayi üretiminin haziranda aylık yüzde 2,3, çeyrek dönemlik yüzde 41,1, yıllık ise yüzde 23,9 arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:
"Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli. Üreterek büyümeye devam edeceğiz."
Bakan Varank, paylaşımında, sanayi üretim endeksiyle teknoloji seviyesine göre üretim endeksinin aylık ve yıllık değişimlerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.