Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Üreterek büyümeye devam edeceğiz

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Politika

Bakan Varank, haziran ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi: Üreterek büyümeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışların sanayideki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından önemine dikkati çekerek, "Üreterek büyümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.08.2021
Bakan Varank, haziran ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi: Üreterek büyümeye devam edeceğiz

Ankara

Bakan Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin haziranda aylık yüzde 2,3, çeyrek dönemlik yüzde 41,1, yıllık ise yüzde 23,9 arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli. Üreterek büyümeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, paylaşımında, sanayi üretim endeksiyle teknoloji seviyesine göre üretim endeksinin aylık ve yıllık değişimlerine de yer verdi.

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