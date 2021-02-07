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Politika

Bakan Pakdemirli: 2020'de HES'lerde üretilen elektrikle ekonomiye 31,2 milyar lira katkı sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 31,2 milyar lira katkı sağlandığını belirtti.

Arife Yıldız Ünal   | 07.02.2021
Bakan Pakdemirli: 2020'de HES'lerde üretilen elektrikle ekonomiye 31,2 milyar lira katkı sağlandı

Ankara

Pakdemirli, Twitter hesabından HES'lere ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Geçen yıl HES'lerde 78 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek ülke ekonomisine 31,2 milyar lira katkı sağlandığını bildiren Pakdemirli, yerli, yenilenebilir ve temiz elektrik üretim yöntemi olan hidroelektrik santrallerde gerçekleştirilen bu üretimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci hidroelektrik enerji üretimi olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye'nin, kurulu güç bakımından en büyük 4'üncü, dolgu hacmi bakımından da en büyük 2'nci barajı olan ve 19 Mayıs 2020'de elektrik üretimine başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in, 1200 megavat kurulu gücü ve 4,12 milyar kilovatsaat yıllık üretim kapasitesiyle ülkenin enerji gücüne güç katacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da kendi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'in de 274'üncü metrede olduğunu, tamamlandığında 558 megavat kurulu gücü ve 1 milyar 888 milyon kilovatsaat yıllık elektrik üretim kapasitesiyle 2,5 milyon nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini ve ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını kaydetti.

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