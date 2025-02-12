Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.