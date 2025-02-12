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Politika

Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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