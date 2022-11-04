Dolar
18.57
Euro
18.52
Altın
1,680.51
ETH/USDT
1,642.40
BTC/USDT
21,071.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Kirişci: Küresel gıda güvenliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Küresel gıda güvenliğinin temini ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız." dedi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 04.11.2022
Bakan Kirişci: Küresel gıda güvenliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda tarımın stratejik önemini anlattığını belirterek, "Küresel gıda güvenliğinin temini ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nın 2. gününe ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının kapanış oturumunda tarımın stratejik önemini anlattığını bildiren Kirişci, "Küresel gıda güvenliğinin temini ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, toplantı kapsamında Fransa Tarım ve Gıdada Yeterlilik Bakanı Marc Fesneau ile görüştü. Görüşmede tarım ve ormancılıktaki işbirliklerinin ve tarımsal ticaretin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Bakan Kirişci'nin katıldığı OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nın sona erdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi paylaşımı
Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Benzer haberler

Bakan Kirişci: Küresel gıda güvenliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız

Bakan Kirişci: Küresel gıda güvenliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması için birlikte hareket etmek zorundayız

Bakan Kirişci: 2030'da yaklaşık 670 milyon insanın hala yetersiz besleniyor olacağı tahmin ediliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet