Bakan Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Truong Son'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığında kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2024
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/S0GymT4G7z