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Politika

Bakan Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Truong Son'u kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Bakan Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Truong Son'u kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

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