Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.
Ankara
Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Brazilya'ya geldi.
Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonuna geçen Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkilileriyle sohbet etti.
Toplantının açılış oturumu Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves'in konuşmasıyla başladı.
İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddet gibi konuların düzenlenecek oturumlarla ele alınacağı toplantıya, G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.
Bakan Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosangela da Silva ile görüştü
Bakan Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ile görüşme yaptı.
Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını ileten Göktaş'ın, İsrail'in saldırıları karşısındaki tutumlarıyla Filistinli kadın ve çocuklara desteklerinden dolayı Silva'ya teşekkür ilettiği öğrenildi.
Bakan Göktaş, Portekiz ve Brezilyalı mevkidaşları ile görüştü
Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes ve Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile de ayrı ayrı görüştü.
Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Lopes ile bir araya geldi. Bakan Göktaş daha sonra Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Gonçalves ile görüştü.
Görüşmelerde, aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.