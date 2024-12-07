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Politika

Bakan Fidan, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ile Doha'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Bakan Fidan, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ile Doha'da görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından Bakan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan'ın Camus ile görüştüğü ifade edildi.

Bakan Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile de ayrı ayrı bir araya geldi.


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