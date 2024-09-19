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Politika

Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Ankara'da görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Holownia ile başkentte bir araya geldiği bildirildi.

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