Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Holownia ile başkentte bir araya geldiği bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia ile Ankara’da bir araya geldi. 🇹🇷🇵🇱 pic.twitter.com/Gl9Tt9m3LY— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 19, 2024