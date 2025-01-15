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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısını kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim el-Hureyci'yi kabul etti.

Tuğba Altun  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısını kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Ankara'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı El Hureyci ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da hazır bulundu.

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