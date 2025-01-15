Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısını kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim el-Hureyci'yi kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Ankara'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı El Hureyci ile görüştü.
Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'yi kabul etti. 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/nScweQoBSa— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 15, 2025
Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.