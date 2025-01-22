Dolar
35.65
Euro
37.17
Altın
2,755.77
ETH/USDT
3,325.00
BTC/USDT
105,373.00
BIST 100
10,041.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcusu Dusan Tadic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Olimpik Lyon maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın KKTC'li Bakan Arıklı ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temasların sürdüğünü bildirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü
Bolu Belediyesi yanan oteldeki restoran için 19 gün önce "yangın yönetmeliğine uygun" kararı vermiş

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile görüştü

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan tüm imkanlarıyla kader birliğine devam edecek

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ve Azerbaycan tüm imkanlarıyla kader birliğine devam edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet