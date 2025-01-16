Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu vurguladı
İstanbul
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin mesaj paylaştı.
- İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
- İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmanın gayriresmi metni
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnunuz
- Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
- Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır
- Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Fidan, mesajında "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır." ifadesini kullandı.
Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Fidan, "Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.
Bakan Fidan, Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteği sürdürmeye, üzerlerine düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlı olduklarını kaydetti.
Fidan, "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini paylaştı.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.