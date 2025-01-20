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Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile görüştü

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