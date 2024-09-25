Bakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Buhabib görüşmede Bakan Fidan'a Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verdi.
Buhabib ayrıca, Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür etti.
Bakan Fidan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini belirtti.
Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Fidan, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.