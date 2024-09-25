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Politika

Bakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.

Büşranur Koca  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Bakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Buhabib görüşmede Bakan Fidan'a Lübnan'daki durumla ilgili bilgi verdi.

Buhabib ayrıca, Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür etti.

Bakan Fidan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini belirtti.

Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Fidan, uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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