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Politika

Bakan Fidan: Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına, "Katz’ın, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Muhammet Tarhan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Bakan Fidan: Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir

İstanbul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi.

Bakan Fidan, paylaşımında "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." değerlendirmesini yaptı.

Katz, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası da Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.

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