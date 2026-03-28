Politika

Bakan Fidan: Bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız

28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Bakan Fidan: Bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'nin ikinci gününde açılış konuşması yaptı. 

Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bizler özellikle de bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız.

Bu İsrail’in savaşı değil tek başına, tüm dünya bedelini ödemekte. Netanyahu’nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu.

Bizler barışa giden yolda yürümeye çalışırken Netanyahu’nun fundamentalist yaklaşımlarını tekrar ortaya koymasına izin vermemek gerekiyor.

Türkiye her türlü diplomatik aracı bu anlamda seferber etmek niyetinde."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
