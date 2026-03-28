Bakan Fidan: Bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'nin ikinci gününde açılış konuşması yaptı.
Fidan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Bizler özellikle de bölge ülkelerini ciddi bir çatışmaya sürükleyecek her türlü duruma karşıyız.
Bu İsrail’in savaşı değil tek başına, tüm dünya bedelini ödemekte. Netanyahu’nun siyasi bekası için yürütülen bir savaş bu.
Bizler barışa giden yolda yürümeye çalışırken Netanyahu’nun fundamentalist yaklaşımlarını tekrar ortaya koymasına izin vermemek gerekiyor.
Türkiye her türlü diplomatik aracı bu anlamda seferber etmek niyetinde."
