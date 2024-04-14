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Politika

Bakan Fidan, Blinken'a, (İsrail-İran) sorunun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini hatırlattı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

Gökhan Çeliker  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bakan Fidan, Blinken'a, (İsrail-İran) sorunun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini hatırlattı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken, telefon görüşmesinde, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti.

İsrail-İran sorununun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını belirten Fidan, Blinken'a acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye "kesintisiz insani yardım" ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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