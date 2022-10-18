Bakan Dönmez: TTK'nın yatırımının yüzde 33'ü iş sağlığı ve güvenliğine ayrılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TTK'nın yatırımının yüzde 33'ünün iş sağlığı ve güvenliğine ayrıldığını, tesiste düzenlemelere aykırılık bulunmadığını bildirdi.
TBMM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulunda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yaptı.
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