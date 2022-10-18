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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yapıyor
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Politika

Bakan Dönmez: TTK'nın yatırımının yüzde 33'ü iş sağlığı ve güvenliğine ayrılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TTK'nın yatırımının yüzde 33'ünün iş sağlığı ve güvenliğine ayrıldığını, tesiste düzenlemelere aykırılık bulunmadığını bildirdi.

Ahmet Kubilay Çelik   | 18.10.2022
Bakan Dönmez: TTK'nın yatırımının yüzde 33'ü iş sağlığı ve güvenliğine ayrılıyor

TBMM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulunda, Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

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