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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteklerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Mustafa Deveci, Ömer Tuğrul Çam   | 30.11.2022
Bakan Çavuşoğlu: Bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteklerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz

Ankara

Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin terör örgütleriyle sahada mücadele etmeye muktedir bir devlet ve millet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye, Irak başta olmak üzere neresi olursa olsun Fetullahçı Terör Örgütü de (FETÖ) dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde bazı ülkelerin yaptığı açıklamalara dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Terörle mücadelemizde dikkat ediyorsanız, 'evet Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama' diyerek hemen uluslararası hukuk, yok işte siviller, yok işte başka şeyler, 'havadan vurun da karadan girmeyin' gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Yine ikili görüşmelerde bazı muhataplarım bunları dile getirdiği zaman, biz tabii gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri savunacak ya da teröristleri mağdur göstermeye çalışan açıklamalar duymak istemediğimizi söyledik."

Bazı ülkelerin Suriye'deki terör örgütlerine destek verdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Dolayısıyla bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Yine ayaküstü (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile yaptığımız görüşmede son İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu, yakalanan terörist ve yine sözde SDF'nin, onu (SDF) tamamen farklı göstermeye çalışıyorlardı, intikam açıklamalarından sonra, okullar ve sivilleri hedef alan terör saldırıları dahil onları da söyleyerek 'Maalesef bunları sizin verdiğiniz desteklerle yapıyor' dedik. Bu desteklerin bir an önce sona ermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü toplantısı

Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla dün Bükreş'te yapılan üçlü toplantıya ilişkin de söz konusu toplantının Stockholm'de yapılan Üçlü Daimi Komite toplantısının takibi şeklinde olduğu bilgisini verdi.

İsveç'teki yeni hükümetin öncekine oranla terörle mücadele konusunda daha kararlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Suçluların iadesi gibi, terör varlıklarının dondurulması gibi ve ülkedeki terör faaliyetleri devam ediyor, bunların sonlandırılması gibi konularda somut adım görmediğimizi söyledik. Yasalarda değişiklikler yaptılar, anayasa değişikliği yaptılar, bunların hepsi olumlu adım ama bunların uygulamasını da görmemiz lazım. Bazı yasalar yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Bunların da bu şekilde uygulanması... Ama NATO üyeliğinden bağımsız olarak (İsveç'teki) yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. (İsveç'teki yeni hükümet) Türkiye'deki terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerden daha güçlü açıklamalar yaptı. Açıklamalar güzel, kararlılık güzel ama somut adımları görmemiz lazım. Bunları da açık açık konuştuk ve bundan sonra da birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldık."

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